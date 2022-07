Alunos da rede municipal realizam passeio a locais históricos de Itu

Data de Publicação: 23 de maio de 2018

Na última semana, alunos da escola de ensino fundamental Argeu Silveira Bueno visitaram a cidade de Itu, através do programa “Turismo do saber”, realizado pelo Governo do Estado. Acompanhados por professores e monitores, os estudantes tiveram acesso a locais históricos do município, e aprenderam um pouco sobre a geografia da região. A atividade teve como objetivo uma aula extraclasse, complementando o aprendizado em sala de aula.

O primeiro local visitado foi o Parque Geológico do Varvito, famoso pelo acúmulo da rocha sedimentar, que se formou numa era glacial há 270 milhões de anos. As crianças, além de ouvirem as explicações, puderam tocar e sentir a pedra. Os alunos também participaram da trilha do saber, eixo histórico com diversas informações e pontos importantes para a história do Brasil.

O eixo engloba diversos monumentos, como o Cruzeiro de São Francisco, Casa Imperial, Fábrica São Luiz, Museu da Energia e Republicano Convenção de Itu, Fábrica São Luiz, Praça Padre Anchieta e Igreja do Bom Jesus. Ao final, a garotada ainda passou pela Praça da Independência, espaço com feira de artesanato e centenárias palmeiras imperiais.