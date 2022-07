Guarda Municipal de Carapicuíba flagra descarte irregular de lixo e multa munícipe em R$ 3.500,00

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 23 de maio de 2018

A Prefeitura continua trabalhando para deixar a cidade de Carapicuíba limpa, porém, mesmo com todas as ações ainda há pessoas que fazem o descarte irregular de lixo na rua. No dia 11 de maio, a Guarda Municipal autuou em flagrante um homem que descartava irregularmente entulho na rua Carmita Rosa de Souza Oliveira, no Jardim Alto de Santa Lúcia.

O valor da multa para quem comete essa infração é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Isso porque a Lei 3044 proíbe o depósito de lixo ou entulho em calçadas, bocas de lobo, canteiros, jardins e praças públicas.

Em cerca de um ano e meio, a atual gestão desenvolveu diversas atividades e programas que possuem como principal objetivo a limpeza e conscientização da população.

Uma das ações que ajudam a manter a cidade limpa é o programa Meu Bairro Melhor, que conta com serviços de roçagem, varrição, pintura das guias, operação tapa-buraco, cata-treco e retirada de entulho.

E para evitar o descarte irregular de lixo, a Prefeitura investiu em Ecopontos, criando alguns e revitalizando outros. É o local para descarte correto de móveis, entulho (o munícipe pode levar até 15 sacos por dia), madeiras, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, materiais recicláveis e pneus (pequenas quantidades).

Ecopontos

Os Ecopontos funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h, aos sábados das 8h às 12h.

– Regional Jandaia – Estrada do Gopiúva, s/nº – Pq. Jandaia

– Regional Santa Brígida – Rua Peruíbe, 4 – Telefone 4186-2668

– Regional Veloso – Avenida Jatobá, 576 – Telefone: 4167-6806

– Regional Cohab – Avenida Brasil, 292 – Telefone 4184-1179

– Regional Aldeia – Rua José Ailton de Camargo, s/nº Telefone 4184-3867

WhatsApp Denúncia

A população também pode colaborar com a fiscalização, denunciando o descarte irregular através dos canais disponibilizados pela Prefeitura – WhatsApp denúncia Lixo 97434-8101.