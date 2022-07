Prefeitura de Carapicuíba realiza segunda edição do programa “Grêmio Estudantil: Promovendo Saúde”

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 23 de maio de 2018

ISTs e gravidez na adolescência são os temas abordados neste ano com alunos do 8° ao 3° ano do ensino médio

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou na última semana a segunda edição do programa ‘Grêmio Estudantil: Promovendo Saúde’. Através de encontro organizado pela Casa do Adolescente, na Diretoria de Ensino do município, professores e alunos gremistas receberam curso sobre ISTs (Infecções sexualmente transmissíveis) e gravidez na adolescência.

A partir da capacitação promovida pela Secretaria de Saúde, os grêmios estudantis, professores e diretores vão definir projetos e ações de conscientização em suas escolas. O programa será realizado em toda a rede de ensino de Carapicuíba (escolas municipais e estaduais), para alunos do 8° ao 3° ano do ensino médio.

Segundo a coordenadora da Casa do Adolescente, Simone Teixeira, o objetivo é diminuir a incidência de gestações precoces e casos de ISTs entre os jovens. “Os grêmios estudantis multiplicam o conhecimento, a fim de conscientizar os colegas. Essas ações são importantes para que o adolescente construa um planejamento e possa chagar na fase adulta com saúde e qualidade de vida”, afirma.

Casa do Adolescente

A Casa do Adolescente é um instrumento público de promoção da saúde e bem estar de jovens com idade entre 10 e 19 anos. O local possui multiprofissionais, como psicólogo, assistente social, ginecologista, fonoaudiólogo, equipe de enfermagem, dentista, hebiatra (médico especialista em adolescência) e neurologista.

Além do acompanhamento médico, os adolescentes e responsáveis participam de grupos e palestras que discutem temas como sexualidade, projeção de vida, sentimentos, puberdade, entre outros.

Para participar é necessário residir em Carapicuíba, apresentar RG, cartão do SUS, certidão de nascimento e comprovante de residência, além de estar acompanhado do responsável. A Casa do Adolescente está localizada à Av. General Teixeira Lott, 501 – Vila Cretti e atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. O telefone é: (11) 4183-4125.