Prefeitura inaugura nova iluminação na estrada da Fazendinha

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 24 de maio de 2018

Investimentos em iluminação pública ultrapassam R$ 3 milhões nos primeiros meses de 2018

Em mais uma ação para proporcionar à população uma cidade mais segura, organizada e eficiente, a Prefeitura de Carapicuíba inaugura no próximo sábado, dia 26, a nova iluminação pública na estrada da Fazendinha. Ruas e avenidas mais iluminadas oferecem mais segurança, conforto e qualidade de vida às pessoas.

Em toda a extensão da estrada da Fazendinha foram instaladas 177 novas lâmpadas metálicas. Assim como foi feito na Marginal do Cadaval, nesta via todo cabeamento da iluminação pública também é subterrâneo. O enterramento dos fios traz muitos benefícios para a população. Falta de energia por queda de raios e árvores, ventos fortes, temporais ou furto de cabos da rede elétrica são problemas evitados com o cabeamento subterrâneo.

Nos cinco primeiros meses de 2018 a Prefeitura já inaugurou a nova iluminação em duas importantes vias do município: na Marginal do Cadaval, que teve a instalação de 179 luminárias de LED em toda a sua extensão e na avenida Inocêncio Seráfico, que recebeu 276 lâmpadas metalizadas de 400 watts.

E as melhorias não pararam por aí. As obras na avenida Consolação (Centro) já estão em fase final, com a instalação 50 novas luminárias de LED. Além disso, as calçadas estão sendo refeitas para oferecer mais segurança e comodidade aos pedestres.

Já nos próximos meses terão início as obras no Corredor Oeste – Trecho Carapicuíba (avenidas Deputado Emílio Carlos, Mário Covas e Desembargador Eduardo Cunha de Abreu).

Central de atendimento 0800

O Programa “Ilumina Ação” da Prefeitura de Carapicuíba disponibiliza um call center 24 horas para a população solicitar serviços de manutenção na rede de iluminação pública. No Ilumina Ação, uma empresa contratada pela Prefeitura realiza a manutenção em até 48 horas após o registro do protocolo. O atendimento é feito pelo 0800 779 2000, de segunda a sexta-feira das 8 às 22 horas e aos sábados das 8 às 19 horas (com atendente). Fora desse horário, aos domingos e nos feriados o cidadão registra o pedido eletronicamente, recebendo retorno da empresa no primeiro dia útil.