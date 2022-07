Em Carapicuíba, escola municipal Nai Molina realiza copinha de futebol

A escola municipal de ensino fundamental de Carapicuíba, Nai Molina do Amaral, realizou na última semana a abertura para a sua Copinha, evento que homenageia o maior torneio de futebol. A competição – com equipes divididas e nomeadas pelos países que disputarão a Copa do Mundo – será realizada semanalmente, tendo como principal objetivo ensinar aos alunos como trabalhar em equipe, além de promover educação para cidadania e incentivar a prática do esporte.

O campeonato realizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) é considerado o mais importante na modalidade e por isso torna-se relevante abordar e trabalhar a temática com os alunos. A diretora da unidade, ressaltou os impactos positivos do projeto. “A Copinha da Emef também é uma forma de apresentar para as crianças as comemorações esportivas mundiais e levá-las a conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar a pluralidade das manifestações culturais de diversos países”.

Ao final da competição, os estudantes receberão medalhas de acordo com a classificação final de cada classe. “Isso faz com que as crianças e professores fiquem envolvidos e motivados juntos, refletindo também em sala de aula, com atividades interdisciplinares. O emocionante é ver o sorriso e felicidade no rostinho deles”, completou a diretora.