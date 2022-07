Programa “Meu Pet Legal” já realizou mais de 600 castrações de cães e gatos em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 28 de maio de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba continua trabalhando em todas as áreas para melhorar a cidade. No último sábado, a administração municipal promoveu mais uma edição do programa “Meu Pet Legal”. Desta vez, a ação aconteceu no bairro Jd. Ana Estela e realizou 200 castrações de cães e gatos, além de vacinação contra a raiva, peça teatral “Aventuras Caninas” e a participação do sargento Alexandre e do soldado Pitoquinho.

Em três edições do “Meu Pet Legal”, a Prefeitura de Carapicuíba já realizou mais de 600 castrações em três bairros: Cohab, Vila Municipal e Jd. “No primeiro ano de gestão, vacinamos contra a raiva mais de 30 mil animais. Além disso, realizamos todo processo burocrático para darmos início ao programa de castração. Estamos trabalhando pela nossa cidade em todas as áreas”, afirma o prefeito Marcos Neves.