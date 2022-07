Provas para o concurso de Assistente Social, Contador, Procurador Municipal e Psicólogo são suspensas

Prezados(as) candidatos(as), devido às dificuldades de locomoção e logística causadas pelas atuais manifestações e pela escassez de combustível, as provas escritas para os cargos Assistente Social, Contador, Procurador Municipal e Psicólogo, que seriam realizadas no próximo domingo, dia 3/6, foram SUSPENSAS pela organizadora. Uma nova data será determinada e será comunicada posteriormente no site www.rboconcursos.com.br