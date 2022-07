Semana do Meio Ambiente marca início das atividades no CES Carapicuíba

Data de Publicação: 30 de maio de 2018

“Cuidar do meio ambiente é viver o futuro”

No Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a Prefeitura de Carapicuíba e a Fundação Alphaville abrem as portas de mais um equipamento público concebido para ser referência na área ambiental. Localizado na avenida São Camilo, 968, o Centro de Educação para a Sustentabilidade – CES Carapicuíba – inicia suas atividades com programação especial para a semana dedicada às questões ambientais.

Idealizado e construído pela Fundação Alphaville, o CES Carapicuíba é um espaço público municipal idealizado para disseminar boas ideias que todos nós podemos praticar no dia a dia, de uma forma mais benéfica ao meio ambiente. Ser referência em educação ambiental e sustentabilidade para a região é o principal objetivo do CES. A administração fica sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e com seu pleno funcionamento, Carapicuíba dá um importante passo rumo ao desenvolvimento socioambiental da cidade e da região.

A programação da Semana do Meio Ambiente no CES Carapicuíba terá oficinas sobre cultivo de orquídeas, energia solar e florestas e cerrados no período da manhã (necessário fazer inscrição prévia). Na parte da tarde, as atividades serão voltadas aos alunos da rede municipal de ensino, incluindo passeio pela trilha, visita ao viveiro e horta e muito mais.

Confira a programação completa:

Programação

Dia 5, às 10h – Cerimônia de abertura da Semana do Meio Ambiente e início das atividades no CES

Dia 6, às 10h – Oficina sobre Energia Solar Fotovolcaica com Engenheiro Ricardo Cobel (40 vagas)

Dia 7, às 10h – Palestra “Introdução ao Cultivo de Orquídeas” com César Kawamura da ONG OHquidea (40 vagas)

Dia 8, às 10h – Palestra “Florestas e Cerrados Urbanos” com Hamilton do grupo Anjos da Mata Atlântica (40 vagas)

Reconhecidamente Sustentável

A construção do CES Carapicuíba foi totalmente planejada para privilegiar a sustentabilidade e o meio ambiente do entorno. Conta com telhado verde para aprimorar o conforto térmico e visual, captação e reutilização de água da chuva para regar os jardins ser utilizada nas descargas dos banheiros. Todo o planejamento resultou num local muito bonito e agradável, com iluminação natural privilegiada e interação com a natureza do entorno.

O Centro de Educação para a Sustentabilidade recebeu a certificação internacional AQUA-HQE, desenvolvido a partir da certificação francesa Démarche HQE (Haute Qualité Environmentale). Aplicado no Brasil exclusivamente pela Fundação Vanzolini, avaliza que o CES Carapicuíba é uma construção sustentável, sendo o primeiro do gênero a receber essa certificação no Brasil. Para conseguir a certificação, o empreendimento recebeu a provação de desempenho em três categorias: concepção, projeto e execução.

Como agendar atividades no CES Carapicuíba?

Pessoas, entidades ou grupos que desenvolvem atividades para promover a sustentabilidade ou ministram oficinas, palestras e cursos ligados ao meio ambiente podem utilizar as dependências do CES. Para agendar a utilização do espaço, enviar a solicitação por email com as informações sobre a atividade, para que seja verificada a disponibilidade de dias e horários.

Endereço: avenida São Camilo, 968 – Carapicuíba

Telefone: (11) 4164-2305

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas.