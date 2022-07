WO e goleadas marcaram a largada da Segundona

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 4 de junho de 2018

A largada da Segundona, realizada no feriadão de quinta-feira, 31, contou com o WO do União Escadinha e as goleadas do JK e Tudo Nosso. Todas as partidas são realizadas no Senninha. Essa competição municipal envolve 14 equipes, divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as quatro melhores pontuadas de cada uma para a próxima fase:

Chave A – Sem Futuro FS, Ariston EC, Esmagapato FC, Lira´s F&A, AD Boemia, JK Futsal e Real Atletik FS.

Chave B – Tudo Nosso EC, Vai Que Cola FS, Perimetral FS, R-9, Copo Cheio FS, União Escadinha FS e Impacto EC.

Nessa primeira rodada, o União Escadinha não compareceu para enfrentar o Copo Cheio, e o Tudo Nosso goleou o Perimetral por 9 a 0. Outra goleada da rodada foi a do JK, que bateu o Boemia por 8 a 0. O Vai que Cola também começou bem: 7 a 3 no R-9. O Liras´s passou pelo Ariston por 5 a 4 e o Esmagapato venceu o Sem Futuro por 3 a 2.

A segunda rodada está agendada para domingo,10, a partir das 9h30: Copo Cheio x Tudo Nosso, Vai Que Cola x Perimetral, Real Atletick x JK, Boemia x Sem Futuro e Ariston x Esmagapato.