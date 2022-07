Prefeitura realiza oficina de dança com professores da rede

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 7 de junho de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, realizou nesta semana a oficina “Dança Circular e sua aplicabilidade nas aulas de Educação Física”. A capacitação, aplicada na quadra coberta da Emei Mundo Mágico e dividida em turmas no período da manhã e tarde, teve como público-alvo os docentes de educação física do município.

O principal objetivo foi apresentar aos professores da área como a dança circular possui um leque de conhecimento, podendo ser aplicado em coreografias como forma de manifestação cultural, propiciando aos alunos novos métodos de aprendizado, estudo e expressão corporal, através da atividade.

O treinamento, ministrado pela educadora Juliana Evangelista, teve como idealizadores os professores Andrea Carmo e Maurício Lopes, que comentou a importância da oficina: “a ideia é que o município tenha quatro capacitações ao longo do ano para os docentes de educação física, com a intenção de ampliar e compartilhar todo o conhecimento adquirido e com isso poder potencializar a aprendizagem dos alunos”, explicou.