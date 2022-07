Baile Nostalgia Black é atração cultural no fim de semana

Data de Publicação: 7 de junho de 2018

Sábado, dia 9 de junho, é dia de dançar ao som do melhor da blackmusic no baile Nostalgia Black, que acontece no Teatro Fuca, na Vila Cretti, das 16 às 20 horas. Uma sessão matinê para você curtir com os amigos e a família, relembrando os bailinhos de garagem que marcaram a juventude de muita gente. Entrada gratuita e classificação livre.

O baile é uma ação para promover a igualdade, tolerância e o respeito entre as pessoas, valorizando a cultura afro-brasileira que faz parte da construção da nossa sociedade em todos os seus aspectos. Exercitar a cidadania também faz parte dessa festa: aproveite a oportunidade e doe um agasalho em bom estado. Assim, você se diverte e ajuda a aquecer o inverno de quem mais precisa através da Campanha do Agasalho 2018.

O Nostalgia Black terá muita música, dança, feiras de artesanato e gastronomia e partidas de basquete 3×3, inspirado nos jogos de rua praticados em várias partes do mundo. Esta é uma realização da Rádio Flash Music FM com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Carapicuíba. O Teatro Fuca fica na avenida José Fernandes Teixeira, 510 – Vila Cretti.