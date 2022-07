Prefeitura segue com obras de recapeamento asfáltico

Data de Publicação: 7 de junho de 2018

Dando continuidade aos serviços de recapeamento asfáltico, a Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, inicia nesta semana mais uma fase das obras em vias de diversos bairros da cidade.

O convênio, firmado em 2017 e com o investimento total de R$6 milhões até o fim dos cronogramas, contemplará nesta etapa as ruas Pinhal, Pereiras, Pirenópolis, Pilar do Sul e General Carneiro, que receberão o novo asfalto.

Desde o começo da gestão a administração municipal tem realizado os trabalhos para melhoria da malha viária em toda cidade. Importantes vias do município já foram beneficiadas com o serviço de recape, como a avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, entre o AME Carapicuíba e a Marginal do Ribeirão, na Cohab V e a Estrada do Tambaú. Além disso, as regiões dos bairros Jardim São Daniel, Vila São Jorge e Vila Dirce também tiveram as obras de recapeamento asfáltico finalizadas.