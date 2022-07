Carapicuíba participa da Copa da Inclusão 2018

Data de Publicação: 7 de junho de 2018

No fim de maio, cerca de 30 pacientes da rede de saúde mental de Carapicuíba marcaram presença na abertura da 17° edição da Copa da Inclusão, no Sesc Interlagos. Com o apoio da Secretaria de Saúde, os pacientes dos Caps (Centro de Atenção Psicossocial) ‘Adulto’ e ‘Álcool e Drogas’ vão participar de todos os encontros deste ano, que acontecem uma vez por mês, até outubro.

O evento contou com diversas atividades, como cerimônia de abertura, torneio de futsal e feira de geração de renda, com produtos confeccionados pelos próprios usuários. Os carapicuibanos aproveitaram o encontro principalmente pelo torneio de futsal, em que competiram com equipes das outras 14 cidades participantes.

Segundo Wagner Vieira, técnico e instrutor de atividade física dos Caps de Carapicuíba, eventos como este são importantes para o tratamento e qualidade de vida dos pacientes. “Nestes encontros são trabalhadas diversas habilidades de convivência, como a união, criatividade, autoestima, o respeito. Eles se sentem integrados e participativos, o que reflete na evolução do tratamento”, afirma.

Copa da Inclusão

A copa da Inclusão é um evento anual criado em 2002 pela entidade Sã Consciência, com apoio do SESC. O objetivo é utilizar o esporte, a cultura e o lazer como ferramentas terapêuticas e propiciar a inclusão e socialização dos usuários da rede de saúde mental de São Paulo.