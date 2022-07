No Dia do Meio Ambiente, Prefeitura inicia as atividades no CES Carapicuíba

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 7 de junho de 2018

Carapicuíba conta agora com um importante equipamento de cuidados com o meio ambiente. No Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a Prefeitura de Carapicuíba e a Fundação Alphaville abriram as portas de mais um equipamento público concebido para ser referência na área ambiental: o Centro de Educação para a Sustentabilidade – CES Carapicuíba.

A programação especial para a semana dedicada às questões ambientais incluiu oficina de cultivo de orquídea, palestras sobre energia solar e florestas e cerrados urbanos. Também teve atividade especial para os alunos da rede municipal de ensino, onde eles puderam plantar mudas, fizeram trilha e participaram de ações educativas sobre a natureza e a importância de cuidarmos bem do nosso planeta.

O secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade ressaltou que “com esse espaço, Carapicuíba dá um passo fundamental para construirmos um futuro ecologicamente mais equilibrado e sustentável”.

Idealizado e construído pela Fundação Alphaville, o CES Carapicuíba é um espaço público municipal idealizado para disseminar boas ideias que todos nós podemos praticar no dia a dia, de uma forma mais benéfica ao meio ambiente. Ser referência em educação ambiental e sustentabilidade para a região é o principal objetivo do CES. A administração fica sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e com seu pleno funcionamento, Carapicuíba dá um importante passo rumo ao desenvolvimento socioambiental da cidade e da região.

Reconhecidamente Sustentável

A construção do CES Carapicuíba foi totalmente planejada para privilegiar a sustentabilidade e o meio ambiente do entorno. Conta com telhado verde para aprimorar o conforto térmico e visual, captação e reutilização de água da chuva para regar os jardins ser utilizada nas descargas dos banheiros. Todo o planejamento resultou num local muito bonito e agradável, com iluminação natural privilegiada e interação com a natureza do entorno.

O Centro de Educação para a Sustentabilidade recebeu a certificação internacional AQUA-HQE, desenvolvido a partir da certificação francesa Démarche HQE (Haute Qualité Environmentale). Aplicado no Brasil exclusivamente pela Fundação Vanzolini, avaliza que o CES Carapicuíba é uma construção sustentável, sendo o primeiro do gênero a receber essa certificação no Brasil. Para conseguir a certificação, o empreendimento recebeu a provação de desempenho em três categorias: concepção, projeto e execução.

Como agendar atividades no CES Carapicuíba?

Pessoas, entidades ou grupos que desenvolvem atividades para promover a sustentabilidade ou ministram oficinas, palestras e cursos ligados ao meio ambiente podem utilizar as dependências do CES. Para agendar a utilização do espaço, enviar a solicitação por email com as informações sobre a atividade, para que seja verificada a disponibilidade de dias e horários.

Endereço: avenida São Camilo, 968 – Carapicuíba

Telefone: (11) 4164-2305

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas