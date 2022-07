Prefeitura de Carapicuíba revitaliza vielas na cidade

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 7 de junho de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, realizou um mutirão de limpeza na última semana. As equipes de obras revitalizaram cerca de dez vielas na cidade.

Foram revitalizadas as vielas das ruas Paranavaí com a Planalto, no Jardim Cibele; Pedranópolis para a Natal, no Jardim das Pedras; Ângelo Fornazaro; escadão entre a avenida Comendador Dante Carraro e a rua Colônia, no Ariston; viela entre as ruas Serra do Mar com a Serra dos Bororos, no Jardim Planalto.

Também receberam as obras as vielas entre as ruas Rubi e Safira, no Jardim Bonsucesso; viela no Cordeirópolis com a Chapeada, no Roseira Parque; viela da Guanabara com Espírito Santo, na Cohab; Serra dos Cristais com Serra Morena, no Jardim Planalto e a viela entre as ruas Serra Roraima com a avenida Inocêncio Seráfico.

Uma das ações que ajudam a manter a cidade limpa é o programa Meu Bairro Melhor, que conta com serviços de roçagem, varrição, pintura das guias, operação tapa-buraco, cata-treco e retirada de entulho, além de diversas outras atividades com o mesmo objetivo.

Ecopontos

Os Ecopontos funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h.

– Regional Jandaia – Estrada do Gopiúva, s/nº – Pq. Jandaia

– Regional Santa Brígida – Rua Peruíbe, 4 – Telefone 4186-2668

– Regional Veloso – Avenida Jatobá, 576 – Telefone: 4167-6806

– Regional Cohab – Avenida Brasil, 292 – Telefone 4184-1179

– Regional Aldeia – Rua José Ailton de Camargo, s/nº Telefone 4184-3867

WhatsAPP denúncia

A população também pode colaborar com a fiscalização, denunciando o descarte irregular através dos canais disponibilizados pela Prefeitura – WhatsAPP denúncia Lixo 97434-8101.