Ordem de serviço para obras do Parque dos Paturis será assinada no domingo

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 7 de junho de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba dá mais um passo importante para a revitalização do Parque dos Paturis. No fim de semana, o será assinada a ordem de serviço para início das obras. O evento será realizado no domingo, das 10 às 14 horas, e contará com grande dia de lazer para os moradores, com aulas de ritmo, brinquedos infláveis e atividades recreativas.

O Parque dos Paturis tem uma área de mais de 189 mil m², o equivalente a cerca de 25 campos de futebol. É um local que passou por anos de abandono sem anteder os anseios da população, devido ao imbróglio jurídico de não pertencer ao município de Carapicuíba e, sim, à Cohab-SP.

O projeto de revitalização do Parque dos Paturis inclui cercamento, câmeras de videomonitoramento, nova pista de caminhada, ciclovia, campo de grama sintética, reforma da pista de skate, novos banheiros e salas de administração.

Com mais de R$ 3,5 milhões de recursos do Governo do Estado, por meio do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento), as obras de revitalização do Parque dos Paturis começam ainda neste mês.

Mais benefícios para Carapicuíba

Em breve será entregue a nova Unidade de Fisioterapia, que vai funcionar ao lado da UBS Central, no Parque Gabriel Chucre.

O Corredor Oeste, que em Carapicuíba inclui as avenidas Des. Dr. Eduardo Cunha de Abreu, Mário Covas e Deputado Emílio Carlos, vai receber nova iluminação, com 292 luminárias de LED e cabeamento subterrâneo.

Além disso, serão construídas três novas escolas de educação infantil na Cohab, Egílio Vitorello e Rodolfo Severino Cândido.