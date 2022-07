Fiec abre inscrições para professores em Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 12 de junho de 2018

A Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura (Fiec), em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, está com inscrições abertas para processo seletivo na contratação de professores para os cursos técnicos nas áreas de Administração/Logística, Enfermagem, Inglês, Mecânica e Psicologia.

As inscrições seguem até a próxima quarta-feira, 13 de junho, exclusivamente através do e-mail [email protected] O edital completo, dados, ficha de inscrição e etapas do processo podem ser consultados no site www.fiec.com.br, no link ‘processo seletivo de professores’.