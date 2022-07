Futsal – JK goleia Real Atletick

Data de Publicação: 12 de junho de 2018

A segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal – categoria Principal 2ª Divisão, realizada no domingo, 10, no Ginásio Ayrton Senna, ficou marcada pela goleada do J.K., batendo o Real Atletick por 8 a 1. O Tudo Nosso, que já vinha de uma goleada no Perimetral, nessa rodada deu de 6 a 1 no Copo Cheio. O Esmagapato derrotou o Ariston por 10 a 7 e o Sem Futuro passou pelo Boemia por 5 a 4. O Impacto venceu o União Escadinha pela contagem mínima. Vai que Cola e Perimetral terminaram a partida empatados em 1 a 1.

A terceira rodada está agendada para domingo, 17, às 8h30, 9h30,10h30, 11h30 e 12h30: Real Atletick x Lira´s, JK x Sem Futuro, Boemia x Ariston, Impacto x R-9 e Copo Cheio x Vai Que Cola.