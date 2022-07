Prefeitura e CDHU entregam mais de 100 unidades habitacionais no próximo mês

Data de Publicação: 14 de junho de 2018

Em fase de entrega, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Habitação em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), realizou no último sábado, 9 de junho, o sorteio das novas unidades habitacionais que serão entregues já no próximo mês.



Num total de 117 apartamentos, o conjunto habitacional denominado “Carapicuíba K”, contemplará mais de 120 famílias, selecionadas criteriosamente pela secretaria e que estavam inseridas no programa municipal Bolsa Aluguel ou residentes em áreas de riscos da cidade.



Após as fases de seleção, análise de documentação e comprovação dos requisitos exigidos, o sorteio definiu a unidade que será habitada por cada família, seguindo o processo estabelecido pelo governo do Estado, que agora iniciará a etapa de preparo dos contratos.

O empreendimento, localizado no bairro Parque Jandaia, contará com unidades de 39 a 68 m², com apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, sala, cozinha e banheiro, distribuídos em 6 torres, além da infraestrutura completa de redes de água, esgoto, elétrica e gás encanado. 19 unidades habitacionais são reservadas a idosos e 4 a pessoas com deficiência.



Segundo a secretária da pasta os munícipes beneficiados aguardavam há anos as novas moradias. “Ter a casa própria é o sonho de todos e essas famílias esperaram muito por esse momento, por isso seguiremos trabalhando nessa parceria junto ao Governo do Estado para viabilizar apoio à nossa cidade e continuar os investimentos em habitação”, ressaltou.

Marinalva Dias de Souza, contemplada com a entrega, elogia a agilidade dos processos e o empenho da prefeitura. “Após 10 anos de espera e na idade em que estou posso dizer que finalmente conquistei meu sonho. Estou emocionada e muito feliz, e isso graças a seriedade e o carinho com que a Prefeitura cuidou de tudo”.