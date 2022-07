Prefeitura inicia obra de construção do novo acesso na Estrada da Aldeinha

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 20 de junho de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba trabalha na obra de mobilidade urbana na região da Aldeia de Jesuítica. A Secretaria de Transporte e Trânsito é a responsável pela remodelação viária que vai construir um novo acesso para a estrada da Aldeinha.

O projeto inclui a abertura de mais uma pista para quem desce a estrada da Aldeinha em direção à Praça da Aldeia Jesuítica e também um novo acesso para quem precisa subir a Estrada em direção ao bairro Vila Helena.

Com as alterações, o fluxo de veículos ficará mais seguro e mais fácil, já que não será preciso dar a volta no Parque da Aldeia para acessar as estradas da Aldeinha e João Fasoli. A secretaria de Transporte e Trânsito também vai refazer a sinalização com pintura de solo, incluindo faixas de pedestres e placas de orientação para motoristas.