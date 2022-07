Governador e prefeito assinam convênio de R$ 1 milhão para saúde

Data de Publicação: 20 de junho de 2018

Na segunda-feira, dia 18, o prefeito de Carapicuíba esteve no Palácio dos Bandeirantes para assinatura de convênios do Governo do Estado. Nossa cidade foi beneficiada com R$ 1 milhão para saúde e R$ 2,7 milhões para obras de pavimentação e recapeamento. No total, foram favorecidos 158 municípios. Carapicuíba recebeu recursos para infraestrutura e custeio na área da saúde.

De acordo com o secretário estadual de saúde esses auxílios aos municípios reforçam o compromisso do governo paulista com a ampliação da assistência à população usuária do SUS e devem refletir diretamente na qualidade dos atendimentos realizados nos mesmos.

Programa Pet São Paulo

Também na segunda-feira, o Governo do Estado lançou o Pet São Paulo, programa estadual inédito de apoio aos municípios em ações e políticas públicas em defesa dos animais domésticos, em especial cães e gatos.

Para coordenar os trabalhos com as prefeituras, está sendo criada a Subsecretaria de Defesa dos Animais, vinculada a Casa Militar do Estado. O programa Pet São Paulo incentivará os municípios na realização de feiras de adoção, capacitações, campanhas educativas sobre guarda responsável de cães e gatos, além de firmar convênios para apoio a castração e microchipagem.