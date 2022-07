Programa de reforma nas escolas municipais mostra avanços

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de junho de 2018

Anunciado no final de abril pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, o programa de reforma nas escolas segue a todo vapor. O projeto “Construindo o Futuro” iniciou diversas melhorias nas unidades da rede municipal de ensino, como reparos em telhados, manutenção elétrica e hidráulica, acessibilidade, entre outros benefícios.

Os primeiros colégios contemplados com o programa são: Emef Nai Molina do Amaral, Emef Miguel Costa Júnior e a escola de educação infantil Cidade Ariston. As obras na unidade Nai Molina estão em fase intermediária, com as atividades de acabamento da pintura, instalação da parte elétrica e hidráulica, troca do piso, construção de novo muro e substituição do forro em algumas salas de aula, já finalizadas.

Ainda incluso no programa, as unidades receberão novos mobiliários; instalação de câmeras de segurança e alarmes; e novos computadores. As aulas acontecem normalmente durante o período de reforma, em salas preparadas especialmente para acomodar os alunos.

É importante destacar que a instalação de câmeras de segurança e alarmes acontecerá em todas as 47 escolas da rede municipal de ensino. A Central de Videomonitoramento ficará na nova sede da Secretaria de Educação.