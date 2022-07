Futebol – Confira as novidades da rodada e os jogos do fim de semana

Data de Publicação: 26 de junho de 2018

Campeonato Municipal de Futebol – Master

Vasco goleia Raízes

Na quinta rodada da competição, realizada no domingo, 24, o Vasco da Gama goleou o Raízes por 4 a 0. O Meio Século, líder da chave A, deu de 3 a 0 no Renegados, e o Brasinha derrotou o Suorimé por 3 a 1. O Santa Catarina passou pelo Boemia por 2 a 1 e o Terceiro Tempo venceu o XI Garotos pela contagem mínima. Vida Mansa e Planalto terminaram a partida sem gols.

A sexta rodada está agendada para domingo, 1, sempre às 8h15, 9h45 e 11 horas. No Estádio do Niterói: Renegados x Raízes, 7 de Setembro x Meio Século e Suorimé x Vasco da Gama. No Inac: XI Garotos x Santa Catarina, Unimarks x Terceiro Tempo e Vida Mansa x Boemia.

Campeonato Municipal de Futebol – Veterano 1ª Divisão

Família e Bola Branca goleiam

A terceira rodada da Primeirona teve como destaque as goleadas do Família e Bola Branca, batendo seus adversários, Jacarandá e Gopiuva, respectivamente, por 4 a 0. No sábado, 23, no Niterói, o Planalto passou pelo Rosas de Ouro por 2 a 1. No domingo, 24, também no Niterói, o Camaleão venceu o Renegados por 3 a 2 e o Rubro Negro bateu o Caracas por 4 a 2. No campo do Inac, Furacão e Brasinha terminaram a partida sem gols.

A quarta rodada acontece neste fim de semana. No sábado, no Estádio do Niterói, às 13h45 e 15h30: Renegados x Planalto e Camaleão x Família. No domingo, também no Estádio do Niterói, às 12h15 e 13h30: Rosas de Ouro x Jacarandá e Furacão x Gopiuva. Simultaneamente, no Inac: Brasinha x Rubro Negro e Bola Branca x Caracas.

Campeonato Municipal de Futebol – Veterano – 2ª Divisão

A uma rodada da definição

Domingo, 24, no campo da Vila Cretti, foi realizada a segunda rodada da competição, quando o XI Garotos e o 7 de Setembro venceram seus adversários, Roma Capriotti e Vasco da Gama, respectivamente, por 2 a 1. O Paulistano, que já vinha de uma goleada no Imperatriz, nessa rodada deu de 3 a 1 no Arsenal do Morro. Suorimé e Maravilha Negra empataram em 2 a 2 e a partida entre Tradição e Imperatriz terminou em 0 a 0.

A terceira rodada já define a primeira fase e está agendada para domingo, 1, no campo da Vila Cretti, às 8h15, 9h45, 11, 12h15 e 13h30: Imperatriz da Vila Cretti x Arsenal do Morro, Paulistano x Tradição, Suorimé x XI Garotos, Roma Capriotti x Maravilha Negra e Pedreira x 7 de Setembro.

Campeonato Municipal de Futebol – Sub-20

Sábado tem a segunda rodada

O pega na categoria Sub/20 conta com 8 equipes divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as duas melhores pontuadas de cada uma para a fase semifinal.

Chave A – Bola Branca, Aliança, Ariston e Rubro Negro.

Chave B – Manganelli, Unidos do Lídia, Al-Qaeda e Vasco da Gama.

A segunda rodada está agendada para sábado, 30, no campo do Inac, às 8h15, 9h30, 10h45 e 12 horas: Unidos do Lidia x Vasco da Gama, Bola Branca x Ariston, Aliança x Rubro Negro e Al-Qaeda x Manganelli.