Comida boa, música, dança e queima de fogos na 64º Festa do Padroeiro de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 27 de junho de 2018

No último fim de semana de junho Carapicuíba comemora com festa o seu padroeiro São Pedro, na Vila Sulamericana. Celebrado no dia 29, a organização das festividades é feita pela Paróquia São Pedro Apóstolo, com apoio da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A Paróquia está localizada na Praça São Pedro, 10, Vila Sulamericana (próximo ao bairro Ariston).

Neste ano as comemorações religiosas incluem celebração de missa, benção do Santíssimo e levantamento do mastro. Já para garantir a diversão da comunidade tem quermesse com dança sertaneja, quadrilha, shows, acendimento da fogueira e a tradicional queima de fogos em homenagem ao santo padroeiro. Sábado e domingo também terá quermesse.

Confira a programação completa da 64º Festa de São Pedro Apóstolo:

Dia 28 de junho, quinta-feira

19h – Missa Sertaneja presidida pelo padre Diego, levantamento do mastro e acendimento da fogueira

20h – Apresentação da Quadrilha

21h – Show cultural

Dia 29 de junho, sexta-feira

6h – Missa da Alvorada presidida pelo padre Aparecido

10h – Missa Solene em Louvor a São Pedro presidida pelo bispo Dom João Bosco

11h – Apresentações Culturais

16h – Procissão

18h – Benção do Santíssimo e show cultural

22h – Queima de fogos

História de São Pedro como Padroeiro de Carapicuíba

Em meados de 1926 foi instalada em Carapicuíba a empresa Fiação Sul Americana, uma fábrica de fios e tecidos montada por imigrantes ingleses. Foi criado no local um espaço onde os operários pudessem praticar sua fé religiosa, que também se tornou ponto de encontro da comunidade. Os donos da fábrica eram devotos de São Pedro e as reuniões culminaram em comemorações ao santo, que após a emancipação de Carapicuíba, foi considerado padroeiro da cidade. Anos mais tarde, por volta dos anos 1970, foi construída uma igreja, hoje Paróquia São Pedro Apóstolo, no centro da Vila Sulamericana, onde hoje é celebrada a festa.