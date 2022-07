Prefeitura faz maior ação de recapeamento de Carapicuíba

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 28 de junho de 2018

Importantes ruas e avenidas de Carapicuíba recebem novo asfalto no maior programa de recapeamento da história da cidade. Nesta nova fase são 70 vias recapeadas e no bairro Ariston, por exemplo, serão 33 ruas beneficiadas e 14 km de pavimentação nova. Com as obras, a Prefeitura oferece mais segurança e conforto aos pedestres e motoristas, além de favorecer a mobilidade pública.

Com o novo asfaltamento também são refeitas as sinalizações de trânsito, incluindo toda a parte de pintura de solo como faixas de separação de pistas e para travessia de pedestres, além dos locais que serão demarcados com sinal de preferência. Ações como esta são fundamentais para evitar acidentes, dar fluidez ao trânsito e inibir infrações.

Na Aldeia, por exemplo, está sendo realizada a remodelação viária, com a construção do novo acesso para a estrada da Aldeinha. Com as alterações, o fluxo de veículos ficará mais seguro e mais fácil, já que não será preciso dar a volta no Parque da Aldeia para acessar as estradas da Aldeinha e João Fasoli.