Prefeitura inaugura nova iluminação na av. Victório Fornazaro

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 28 de junho de 2018

Na sexta-feira, dia 29, os moradores da região do Ariston e Vila Sulamericana vão celebrar o dia do padroeiro de Carapicuíba São Pedro e também a inauguração da nova iluminação pública da avenida Victório Fornazaro. Esta é mais uma ação para proporcionar à população uma cidade mais segura, organizada e eficiente. São 100 novas luminárias e lâmpadas metálicas instaladas na extensão da avenida.

Nos seis primeiros meses de 2018 a Prefeitura já instalou nova iluminação pública nas avenidas Marginal do Cadaval e Estrada da Fazendinha, com mais de 300 luminárias LED e cabeamento subterrâneo. Já na Inocêncio Seráfico foram instaladas 276 lâmpadas metalizadas. As obras na avenida Consolação (centro) já estão em fase final, com a instalação de 50 novas luminárias de LED. Além disso, as calçadas foram totalmente refeitas para oferecer mais segurança e comodidade aos pedestres.

E as melhorias não param por aí. Já começaram as obras no Corredor Oeste – Trecho Carapicuíba (avenidas Deputado Emílio Carlos, Mário Covas e Desembargador Eduardo Cunha de Abreu). Serão 292 luminárias em LED instaladas nos quatro quilômetros que ligam Carapicuíba à Osasco e Barueri.