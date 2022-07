População de Carapicuíba terá em breve mais novidades na área da Saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 5 de julho de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba continua trabalhando para oferecer saúde de qualidade à população. No mês de junho foi dada a largada na obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Novo Horizonte e na construção da nova Unidade de Fisioterapia, no Parque Gabriel Chucre. A conclusão está prevista para outubro de 2018.

Além de ambiente climatizado e sala de recepção ampliada, as obras da UBS Novo Horizonte incluem acessibilidade, troca da rede elétrica e hidrossanitária, pintura, estrutura de combate a incêndios, substituição do piso e novo mobiliário. Até o final da reforma, os atendimentos serão realizados no prédio da Policlínica (rua Itajubá, s/n – Parque Santa Tereza, esquina com rua Zacarias de Medeiros).

Já a Unidade de Fisioterapia, que atualmente funciona em espaço pequeno e insalubre no antigo Centro de Especialidades Médicas (CEMM), vai se mudar para um local de 654 metros quadrados, com estrutura moderna e totalmente informatizada.

Com as novas instalações, além da fisioterapia tradicional, será possível oferecer Tratamento Ambulatorial de Estimulação Precoce para crianças de 0 a 7 anos, e Atendimento de Terapias Integrativas como acupuntura e auriculoterapia (estimulação de pontos nas orelhas).

Conquistas na Saúde

Desde o início da atual gestão diversas melhorias foram alcançadas nos equipamentos de Saúde de Carapicuíba. Em um ano e meio houve a inauguração da Policlínica, da nova instalação da UBS Central e a Farmácia Especializada. Além disso, os Caps Infantil e Adulto foram transferidos para locais adequados e receberam reforma completa. Outra importante conquista foi a informatização das farmácias da rede de Saúde do município, que facilitou o controle de entrada e saída dos medicamentos, para garantia de acesso a toda população.