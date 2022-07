Prefeitura instala cerca de 1 km de tubo em córregos da cidade

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 5 de julho de 2018

No primeiro semestre de 2018, a Prefeitura realizou diversas ações de prevenção a enchentes. Entre elas, a instalação de cerca de 1 km de tubos para captação de águas pluviais.

A maior obra foi realizada na rua Ipê, Vila Guarani, onde foram utilizado mais de 200 metros de tubos. A ação resulta na melhor fluidez das águas e evita que enchentes aconteçam no local.

Vale lembrar que desde 2017 a Prefeitura trabalha firme para prevenir enchentes. No ano passado, por exemplo, Carapicuíba firmou convênio com Barueri e efetuou o desassoreamento do Rio Cotia, localizado na divisa entre as duas cidades. A obra fez com que o curso das águas voltasse a fluir com normalidade e as chuvas deixaram de ser motivo de preocupação aos moradores da região.

Confira os locais que receberam as ações em 2018

Rua Guaratinguetá – Jardim Tucunduva

Avenida Marginal do Ribeirão – Parque Jandaia

Rua Dois Córregos – Ariston

Rua Pérola do Oeste – Jardim Ana Estela

Rua Ipê, Vila Guarani

Rua Santo Antônio – Santa Terezinha

Rua Fartura, Ariston

Rua Maria Claudia – Vila Silviânia

Parque Planalto