Prefeitura e Governador anunciam programa de alistamento civil para jovens

Data de Publicação: 12 de julho de 2018

O prefeito de carapicuíba participou, na última semana, do lançamento do novo projeto do Governo do Estado de São Paulo, o JEPOE – Jovens no Exercício do Programa de Orientação Estadual – que contemplará em sua primeira fase 16 municípios, entre eles, a cidade de Carapicuíba.

Destinado ao desenvolvimento pessoal e social de jovens em situação de vulnerabilidade, entre 16 e 18 anos, o programa oferecerá cursos de Formação Cidadã e de Qualificação Profissional, além de realizar atividades de interesse social junto à comunidade. Cerca de mil vagas serão disponibilizadas para a Prefeitura de Carapicuíba.

Cada jovem matriculado terá direito a dois cursos de qualificação, aplicados de segunda a sexta-feira. Já as atividades de interesse social junto à comunidade acontecerão de segunda a sábado. O Jepoe oferece ainda bolsa-auxílio no valor de R$ 500 por mês. A previsão é que projeto comece já nos próximos meses.