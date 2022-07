Casa do Adolescente promove grande “Arraiá”

Data de Publicação: 12 de julho de 2018

Realizado na última semana, o Arraiá da Casa do Adolescente reuniu frequentadores e familiares para um momento de bem-estar e alegria. Com música ao vivo e muita animação, a garotada se divertiu em diversas barracas de brincadeiras juninas e se deliciou com comidas típicas.

Segundo a coordenadora da Casa do Adolescente, o objetivo da festa foi proporcionar momentos de convivência e descontração. “O adolescente precisa encontrar grupos para se identificar, encontrar semelhantes. O Arraiá foi uma maneira de reforçar os laços de amizade entre eles”, explica.

Casa do Adolescente

A Casa do Adolescente oferece acompanhamento médico a jovens com idade entre 10 e 19 anos, por multiprofissionais, como psicólogo, assistente social, ginecologista, fonoaudiólogo, dentista, hebiatra (médico especialista em adolescência) e neurologista. Além disso, os adolescentes e responsáveis participam de grupos e palestras que abordam temas como sexualidade, projeção de vida e sentimentos, entre outros.

Para participar é necessário residir em Carapicuíba, apresentar RG, cartão do SUS, certidão de nascimento e comprovante de residência, além de estar acompanhado do responsável. A Casa do Adolescente está localizada na Av. General Teixeira Lott, 501 – Vila Cretti e atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. O telefone é: (11) 4183-4125.