Carapicuíba intensifica vacinação contra a febre amarela

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 12 de julho de 2018

Na quarta-feira, dia 11, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, começou a intensificar a vacinação contra febre amarela em todas as regiões do município. A medida foi determinada pelo Ministério da Saúde e Governo do Estado, com o objetivo de imunizar a população que não tomou a vacina durante o período de campanha.

Desde novembro de 2017, Carapicuíba já vacinou mais de 250 mil pessoas. É importante lembrar que a cidade não faz parte das áreas de risco e que nenhum caso ou suspeita da doença foram registrados no município.

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) – exceto a USF Vila Dirce – estão realizando as vacinações. As doses padrão são aplicadas de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas. O munícipe deve levar o cartão do SUS e a carteira de vacinação.

Fique atento às contraindicações

Não devem receber a vacina crianças menores de 9 meses, pessoas com alergia grave ao ovo, gestantes, pacientes que passam por tratamento de quimioterapia ou radioterapia, transplantados, mães que amamentam bebês com menos de 6 meses de idade, usuários de corticoides, antimetabólitos e medicamentos modificadores do curso de doenças. Em caso de dúvida, procure orientação médica.