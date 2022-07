Carapicuíba reduz em 50% número de vítimas no trânsito

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 19 de julho de 2018

Promover a segurança no trânsito e oferecer mais qualidade de vida para todos que circulam por Carapicuíba é o principal objetivo por trás de todas as ações que a Secretaria de Transporte e Trânsito planeja e executa diariamente. Segundo estatística da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Carapicuíba registrou redução de 50% no número de vítimas fatais em acidentes de trânsito comparando os cinco primeiros meses de 2017 e 2018. Já no número de feridos a diminuição foi de 28% no mesmo período.

Com o programa “Sinal em Ação”, cerca de 1.500 ruas receberam sinalização de solo que inclui pintura no entorno de escolas, faixas de pedestres e de divisão de pistas, lombadas, demarcação de rotatórias e áreas de estacionamento, etc. Foram instaladas 500 placas novas e outras 500 que estavam danificadas foram substituídas. Diariamente agentes de trânsito fazem operações de tráfego em pontos estratégicos da cidade para melhorar o fluxo de veículos.

A Central de Videomonitoramento foi ampliada com a instalação de mais 15 câmeras do modelo speed dome, passando de 10 para 25 o número de equipamentos. A principal função da Central é oferecer mais segurança para a população de Carapicuíba. Guardas Civis Municipais utilizam a tecnologia para atuar com mais agilidade e eficiência no policiamento preventivo.

Com o maior programa de recapeamento da história da cidade, importantes ruas e avenidas de Carapicuíba recebem novo asfalto. Na nova fase são 70 vias recapeadas e no bairro Ariston, por exemplo, serão 33 ruas beneficiadas e 14 km de pavimentação nova. Com as obras, a Prefeitura oferece mais segurança e conforto aos pedestres e motoristas, além de favorecer a mobilidade pública.

Os dados estatísticos são uma conquista, mas a Prefeitura de Carapicuíba trabalha para alcançar o índice zero de vítimas fatais e diminuir o número de feridos.