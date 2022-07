Prefeitura realiza mais uma edição do “Meu Pet Legal”

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 19 de julho de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba continua trabalhando em todas as áreas para melhorar a cidade. No sábado, dia 21, a Vila Veloso recebe o programa “Meu Pet Legal”, com 200 castrações de animais previamente cadastrados, vacinação contra raiva para cães e gatos, peça teatral “Aventuras Caninas” e brinquedos infláveis para as crianças.

Em três edições do “Meu Pet Legal”, a Prefeitura de Carapicuíba já realizou mais de 600 castrações em três bairros: Cohab, Vila Municipal e Jd Ana Estela.