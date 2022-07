Futsal – Definidos os semifinalistas

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 26 de julho de 2018

A rodada de domingo, 22, definiu os semifinalistas da Segundona. O Vai Que Cola despachou o Sem Futuro com uma goleada de 7 a 1 e o Lira´s carimbou passaporte para a semifinal com um 5 a 3 no Impacto. O Tudo Nosso classificou-se com um 2 a 1 n o Esmagapato e a partida entre JK e R-09 acabou empatada em 3 a 3. Nos pênaltis, deu JK por 3 a 2.

A semifinal acontece no domingo, 29, às 8h30 e 9h30: JK x Lira´s e Vai Que Cola x Tudo Nosso. Os vencedores jogam pelo título da competição.