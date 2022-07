Programa de iluminação pública avança em Carapicuíba

Data de Publicação: 26 de julho de 2018

Vias mais iluminadas oferecem aos moradores uma cidade mais segura, organizada e eficiente. Para isso a Prefeitura de Carapicuíba intensificou as ações do “IluminAção”, programa municipal de implantação e manutenção de iluminação pública. Nos primeiros seis meses de 2018 mais de 13 km das principais avenidas da cidade foram beneficiadas.

A Marginal do Cadaval recebeu, em mais de três quilômetros de extensão, 170 postes e 276 novas luminárias com lâmpadas brancas. Já a avenida Inocêncio Seráfico tem agora nova iluminação de ponta a ponta, com 179 luminárias de LED em seis quilômetros. Outra importante avenida iluminada foi a Consolação, com 50 novas luminárias de LED em mais de um quilômetro de via que liga o bairro Tamboré ao centro de Carapicuíba. Outro local que também recebeu nova iluminação foi a estrada da Fazendinha, com a instalação de 50 lâmpadas metálicas em três quilômetros de via.

As obras de todas as avenidas citadas, com exceção da Inocêncio Seráfico, incluíram o enterramento dos fios da iluminação pública. Os benefícios de ter o cabeamento subterrâneo são muitos, visto que a falta de energia por queda de raios e árvores, ventos fortes, temporais ou furto de cabos de rede elétrica são evitados.

Agora as obras se concentram no Corredor Oeste (trecho Carapicuíba), onde são instaladas 292 luminárias LED. As avenidas Deputado Emílio Carlos, Mário Covas e Desembargador Eduardo Cunha de Abreu somam mais de quatro quilômetros que ligam Carapicuíba à Barueri e Osasco.