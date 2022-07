Professores participam de palestra motivacional para retorno às aulas

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 26 de julho de 2018

Na última segunda-feira, 23, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, preparou evento especial direcionado aos professores da rede municipal de ensino. Com o objetivo de estimulá-los para o retorno ao segundo semestre do ano letivo 2018, mais de mil profissionais participaram de palestra ministrada por Dill Casella.

Considerado um dos principais palestrantes motivacionais do Brasil, Dill abordou, de forma lúdica e artística, a importância da dedicação e da inovação no ambiente escolar, com iniciativas que facilitem o trabalho dos educadores e melhorem o aprendizado aos estudantes.

“Quando amamos e nos dedicamos ao nosso trabalho, o ambiente se torna agradável, a carga diária se torna leve e até os sonhos ficam próximos de serem realizados, mas, acima de tudo, conseguimos transmitir esse amor aos alunos, que sentem o reflexo e aprendem mais”, ressaltou Dill.