Competições municipais decidem no fim de semana

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 26 de julho de 2018

Final de semana agitado para o desportista carapicuibano. É que quatro dos campeonatos municipais de futebol amador decidem os respectivos títulos, Sub-20, Master, Veterano 1ª e 2ª Divisões, no Estádio do Niterói.

Já no sábado, 28, às 9 horas, Rubro Negro x Bola Branca, decidem o título do Sub-20.

No domingo, 29, tem três decisões, a partir das 8h45 da manhã: Santa Catarina x Brasinha (categoria Master), Brasinha x Bola Branca (Veterano 1ª Divisão) e Tradição x Maravilha Negra (Veterano 2ª Divisão).

DEMAIS COMPETIÇÕES

A Copa dos Campeões tem segunda rodada. No sábado, 28, às 13h45 e 15h30, no Niterói, jogam Sem Compromisso x Ajax e Barcelona x Manchester. No domingo, 29, também no Niterói, às 13h30: Brasinha x Planalto. Também no domingo, no Inac, às 10h30, 12 e 13h30: Maresias x Camaleão, Vasco da Gama x Unidos do Cohab e Gopiuva x Bola Branca.

Já a Taça de Bronze tem largada nesse fim de semana. São 25 equipes, divididas em 6 chaves, jogando dentro delas e classificando as duas melhores de cada para a segunda fase, juntamente com os 4 melhores terceiros lugares (independente de chave).

Chave A – Unidos do Lidia, 100 Piedade, Sem Compromisso e Garotos da Vila

Chave B – Porto Paulista, LS Ariston, XI Garotos e Lira´s.

Chave C – Liberdade, Jacarandá, Serrana e Rubro Negro.

Chave D – Malhorca, Lorena, Penharol e 100prejuntos.

Chave E – São Gonçalo, Revelação, São José e Chelsea.

Chave F – Real Mônaco, Unidos da Cohab V, Mônaco Aldeia, Red Bull e Dínamo

A largada acontece no sábado, 28, na Vila Cretti, às 12h30, 14 e 15h20: Real Mônaco x Unidos da Cohab V, Mônaco Aldeia x Red Bull e Unidos da Lídia x 100 Piedade. No domingo, 29, a partir das 9 horas: Sem Compromisso x Garotos da Vila, Porto Paulista x LS Ariston, XI Garotos x Lira´s, Liberdade x Jacarandá e Serrana x Rubro Negro. No Planalto, a partir das 10h30: Malhorca x Lorena, Penharol x 100prejuntos, São Gonçalo x Revelação Ariston e São José x Chelsea.