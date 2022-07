Prefeitura realiza orientações técnicas para profissionais da Educação

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 3 de agosto de 2018

Para o retorno às aulas do segundo semestre do ano letivo, a secretaria de Educação da Prefeitura de Carapicuíba aplicou, durante o mês de julho, diversas capacitações técnicas para os profissionais da rede municipal de ensino, com o intuito de aprimorar os trabalhos desenvolvidos no ambiente escolar.

Entre as atividades, o “Encontro de Gestores”, realizado na Falc (Faculdade da Aldeia de Carapicuíba), reuniu diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos das Emeis, Emefs e creches do município, que participaram de palestra ministrada pelo educador e filósofo Frank Vianna Carvalho. O encontrou abordou as informações, normas e reflexões sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Com o tema “Jogos e Brincadeiras”, a Formação Continuada 2018 – direcionada aos professores especialistas de Educação Física e aplicada pelo mestre em Ciências da Saúde, José Paulo de Moraes Junior, levou aos profissionais dicas e métodos para a criações de jogos, regras e adaptações pensadas no desenvolvimento da criança, trabalhando a autonomia, a segurança, os conceitos comportamentais e o espírito de liderança.

Já com o objetivo de enriquecer as atividades de expressão na sala de aula, por meio de vivências musicais e teatrais – a Formação Continuada em Arte 2018 – apresentou aos professores de Arte da rede municipal orientações técnicas para aulas lúdicas que estimulem a criatividade, a coordenação motora, a concentração, o processo colaborativo e a apreciação musical dos alunos. A oficina contou com as instruções dos educadores sociais, Atila Ramirez, Marcio Mendes e Mariana Corina.

“Com o auxílio dos idealizadores do projeto – professores Maurício Gaspar e Andrea do Carmo – as capacitações proporcionam ao corpo docente o aumento dos conhecimentos e atualização do repertório, alcançando nosso principal propósito, que é melhorar a cada dia a educação de Carapicuíba”, ressalta a secretária de Educação.