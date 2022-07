Meu Bairro Melhor realiza cerca de 6 mil ações no primeiro semestre de 2018

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 3 de agosto de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio do programa Meu Bairro Melhor – que tem como objetivo a força tarefa nos serviços de zeladoria executou cerca de seis mil ações na cidade no primeiro semestre de 2018.

As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Municipais realizaram a operação tapa-buraco em mais de 700 ruas do município. As ações seguem cronogramas diários nos diversos bairros da cidade, com mutirões nas atividades de roçagem, varrição e recolhimento do mato roçado, tapa-buraco, coleta de entulho, cata-treco e limpeza de bocas de lobo e reforma de praças.

O balanço do último semestre aponta ainda mais de 700 toneladas de materiais retirados pelos serviços de cata-treco realizados na cidade, com caminhões carregados de madeiras, móveis velhos e outros materiais descartados nas ruas de forma incorreta. As equipes também executaram aproximadamente mil e duzentas viagens para retiradas de entulho.

E, trabalhando no combate e prevenção a enchentes, foram limpas mil e seiscentas bocas de lobo em todo o município. Também foi instalado cerca de 1 km de tubo em córregos da cidade.

Vale ressaltar que, apesar das atividades acentuadas, em alguns casos, lixos, entulhos e trecos voltam a ser jogados nos mesmos locais, tornando-se prejudicial e contra a lei.

Responsabilidade de todos

O munícipe precisa colaborar para manter a cidade limpa. Segundo a lei nº 3044/10 e o decreto 4260/13 quem deposita lixo ou entulho nas calçadas, boca de lobo, canteiros, jardins e praças públicas está sujeito a multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A população também pode colaborar com a fiscalização, denunciando o descarte irregular através dos canais disponibilizados pela Prefeitura – WhatsAPP denúncia Lixo 97434-8101.