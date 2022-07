Futsal – JK bate Vai Que Cola e conquista o título da Segundona

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 8 de agosto de 2018

O JK derrotou o Vai Que Cola na grande final da Segundona, realizada no domingo, 5, no Ginásio Ayrton Senna.

A partida começa equilibrada e o primeiro gol só acontece aos 7 minutos: Thiago Lima, numa bomba do meio da quadra, abrindo o placar para o JK. Aos 15 minutos, Tato, do Vai Que Cola, recebe cartão vermelho. Pouco depois, Thiago Lima, num tiro rasteiro no canto, amplia para o JK: 2 x 0. No último minuto, Felipe Augusto recebe de Juninho e toca para o gol: JK 3 x 0.

Logo no início do segundo tempo, o Vai Que Cola diminui com o gol de Mica. Em seguida, Felipe Augusto, quase da linha de fundo, marca o quarto do JK. O placar anima a equipe, e Felipe Augusto faz mais dois seguidos: JK 6 x 1. Gabriel desconta para o Vai Que Cola. O JK estava determinado, e Aryel amplia o placar com dois gols: 8 x 2. Matheus diminui a diferença para o Vai Que Cola. Logo em seguida, Matheus, novamente, aproveita um rebote e marca o quarto do Vai Que Cola.

Faltando 5 minutos, Mica ainda faria o quinto e último gol da equipe, pouco antes de Tiago (JK) receber cartão vermelho. No finalzinho do jogo, Felipe Augusto, artilheiro da competição, ainda teve tempo de ampliar: JK 9 x 5.

Campeão: JK

Vice-campeão: Vai Que Cola

Disciplina – Perimetral

Defesa Menos Vazada: Vai Que Cola

Artilheiro: Felipe Augusto (JK)

JK – Marreta, Felipe Augusto, Guilherme, Juninho, Thiago Lima, Felipe Assem, Renê, Santiago, Marcos, Tiago, Aryel, William e Angelo. Comissão técnica: Adeucir / Ederson.

VAI QUE COLA– Tio Fiu, Angola, Gumelô, Gabriel, Smith, Guibomba, Tato, Alisson, Matheus, Mica, Thiago, Kinho e Emerson. Comissão técnica: Jonathan Paixão.

Árbitro: Marcos Rodrigo Cardoso de Moraes

Auxiliar: Vitor Ferreira Silva

Anotador: Felipe Moraes

Cronometrista: Flavio Gonçalves dos Santos