Prefeitura inicia maior programa de recapeamento asfáltico de Carapicuíba

Data de Publicação: 8 de agosto de 2018

Dando continuidade às obras de melhorias em diversas vias do município, a Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, iniciou o maior programa de recapeamento asfáltico da história da cidade.

O convênio, que também contou com emendas parlamentares, contemplará nesta fase 70 ruas com asfalto novo. Só na região do Ariston 33 vias serão beneficiadas, num total de 14 km de pavimentação.

Importantes ruas e avenidas nos diferentes bairros da cidade receberão o programa até o final dos cronogramas. Com as obras, a Prefeitura melhora as condições de trânsito e a mobilidade urbana de Carapicuíba, oferecendo mais conforto e segurança aos pedestres e motoristas.

Além do novo asfaltamento, serão refeitas todas as sinalizações de trânsito das vias, incluindo a parte de pintura de solo, como faixas de separação de pistas, faixas de travessia de pedestres e demarcações de pontos preferenciais.

Vale lembrar que desde o início de 2017, a Prefeitura tem realizado os trabalhos de melhorias da malha viária. Outras vias da cidade já receberam o serviço de recapeamento asfáltico: avenida Presidente Tancredo de Almeida neves (entre o AME Carapicuíba e a Marginal do Ribeirão, na Cohab V), estrada do Tambaú, e ruas nas regiões dos bairros Jardim São Daniel, Vila São Jorge e Vila Dirce.