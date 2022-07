Prefeitura realiza obras em quatro equipamentos de saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 8 de agosto de 2018

Nos últimos dois meses, o governo municipal iniciou obras em quatro equipamentos de Saúde. Em breve, a população poderá contar com as novas instalações da Unidade de Fisioterapia, no Parque Gabriel Chucre, e do Núcleo de Atenção à Infectologia de Carapicuíba (Naic), ao lado do Pronto Atendimento Vila Dirce.

Mas as novidades não param por aí. Também está em andamento a ampliação e reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) Novo Horizonte e Florispina de Carvalho (Rua Bandeirantes, 24 – Vila Dirce). As obras incluem pintura, substituição do piso, troca da rede elétrica e hidrossanitária, novo mobiliário e estrutura de combate a incêndios. Além de acessibilidade e ambiente climatizado, as quatro unidades serão totalmente informatizadas, trazendo conforto e saúde de qualidade aos carapicuibanos.

Vale ressaltar que há anos o Naic e a Unidade de Fisioterapia funcionam no antigo Centro de Especialidades Médicas (CEMM), em ambiente precário e insalubre. A mudança de local desses serviços é muito importante para o avanço das melhorias que a Prefeitura vem realizando na saúde municipal.

Construindo uma saúde melhor

Na área da Saúde a cidade já alcançou diversas conquistas, como a inauguração das novas instalações da Policlínica, Caps Infantil e Adulto, Farmácia Especializada e UBS Central, além da informatização das farmácias de toda a rede de saúde da cidade.

A Prefeitura também promove iniciativas importantes para melhorar o atendimento. Oficinas de humanização, cursos de reciclagem, treinamentos e rodas de conversa fazem parte da nova rotina das equipes de saúde.