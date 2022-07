Prefeitura segue revitalizando vielas em Carapicuíba

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 8 de agosto de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, segue com o mutirão de limpeza na cidade. As equipes de obras revitalizaram mais de vinte vielas nos últimos dois meses.

No mês de julho foram revitalizadas as vielas das ruas Peruíbe; São Mac; Botes com Plutão; Derivam de Araújo com a estrada do Gopiúva; Santiago; estrada Douglas Whashington Gomes de Araújo e Serra da Mantiqueira.

Vale ressaltar que a Prefeitura tem trabalhado constantemente pela limpeza do município. O programa Meu Bairro Melhor conta com serviços de roçagem, varrição, pintura das guias, operação tapa-buraco, cata-treco e retirada de entulho.