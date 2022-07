Futsal Veterano – Vai começar o pega

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 8 de agosto de 2018

O Campeonato Municipal de Futsal categoria Veterano começa nessa quinta-feira, dia 9. Todas as partidas serão realizadas no Ginásio Ayrton Senna. São 8 equipes divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as semifinalistas.

Chave A – Camaleão, K`Alangos, Pedreira e Rubro Negro.

Chave B – Marília, 7 de Setembro, Em Cima da Hora e Debaba´s.

A primeira rodada, quinta-feira, dia 9, tem partidas às 19h15 e 20h15: Camaleão x K`Alangos e Pedreira x Rubro Negro.