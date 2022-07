Futebol – Copa dos Campeões, Taça Bronze e Taça Prata

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 8 de agosto de 2018

Copa dos Campeões – Está definida a primeira fase

A rodada de domingo, 5, definiu as equipes classificadas para a segunda fase. No Niterói, o Bola Branca goleou o Unidos da Cohab 5 por 6 a 0. Camaleão e Planalto despacharam o Palmeirinha e Família por 3 x 0 e 2 x 0, respectivamente. No Inac, o Manchester carimbou passaporte com um 5 a 2 no Ajax e o Barcelona classificou-se com um 3 a 1 no Sem Compromisso. O Vasco da Gama também garantiu a vaga na segunda fase: 1 a 0 no Gopiúva.

A rodada da segunda fase, quartas de final, está agendada para domingo, 12, no Niterói, a partir das 9 horas: Vasco da Gama x Maresias, Manchester x Planalto, Brasinha x Barcelona e Camaleão x Bola Branca.

Taça de Prata – 16 equipes disputam o caneco da Prata

Vai começar o pega na Taça de Prata. Nessa competição, 16 equipes foram divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as quatro melhores de cada uma para a segunda fase.

Chave A – Juventus Ariston, Muleques da Vila, Garotos do Morro, XV de Novembro, Largo da Pólvora, Donos da Bola, Brasinha e Gopiúva.

Chave B – Furacão, Simplicidade, Arsenal do Morro, CTAFA, Família, Renegados, Vila Iza e São Bento.

E a primeira rodada está agendada para o próximo fim de semana. No sábado, 11, no Niterói, às 13h45 e 15h15: Juventus Ariston x Gopiúva e Muleques da Vila x Brasinha. Simultaneamente, no Inac: Garotos do Morro x Donos da Bola e XV de Novembro x Largo da Pólvora. No domingo, 12, no Inac, a partir das 10h30: Furacão x São Bento, Simplicidade x Vila Iza, Arsenal do Morro x Renegados e CTAFA x Família.

Taça de Bronze – Chuvas adiam a rodada

A rodada do último final de semana foi adiada devido às fortes chuvas e deverá ser realizada no final da primeira fase.

A rodada do próximo domingo, 12, tem apenas duas partidas, às 9 e 10h15: Mônaco Aldeia x Unidos da Cohab 5 e Dínamo x Red Bull.