Carapicuíba realiza Festa do Dia dos Pais no próximo sábado

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 10 de agosto de 2018

No próximo sábado, 11, o Parque Gabriel Chucre será palco da grande festa preparada pela Prefeitura de Carapicuíba em comemoração ao Dia dos Pais. Envolvendo todas as secretarias, o evento reunirá um leque de atividades gratuitas para toda família.

Numa estrutura completa, a partir das 10 horas, o “Dia dos Pais em Família” contará com brinquedos infláveis, sinuca, pebolim, pingue pongue, jogos interativos, barbearia e apresentação da banda ‘Os Geleias’.

A novidade para essa edição será a exposição de carros de antigos, com as raridades do automobilismo.

O Parque Gabriel Chucre fica localizado na avenida Consolação, 505, Vila Gustavo Correia.