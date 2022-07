Dia dos Pais recebe mais de 6 mil pessoas em Carapicuíba

Data de Publicação: 16 de agosto de 2018

No último sábado, 11, o Parque Gabriel Chucre foi palco da grande festa de comemoração ao Dia dos Pais promovido pela Prefeitura de Carapicuíba. O evento, direcionado a toda família, recebeu durante a manhã o público flutuante de aproximadamente 6 mil pessoas.

Envolvendo todas as secretarias municipais, a festa reuniu uma série de atividades gratuitas numa estrutura completa, com barbearia, brinquedos infláveis, sinuca, pebolim, pingue pongue, jogos interativos e apresentação da banda “Os Geleias”. A novidade desta edição ficou por conta da “Exposição de Carros Antigos”, com as raridades do automobilismo.