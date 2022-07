Prefeitura limpa parte do Rio Cotia na região da Vila Lourdes

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 16 de agosto de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, realizou a limpeza de parte do Rio Cotia, que fica localizado na rua Hiroshe Okabe, no bairro Vila Lourdes.

O serviço tem o objetivo de fazer com que o curso da água volte a fluir com normalidade e as chuvas deixem de ser motivo de preocupação aos moradores da região.

Vale lembrar que em 2017, a cidade firmou convênio com Barueri e efetuou a mesma operação de desassoreamento na outra parte do rio, na divisa entre as duas cidades, região da Vila Sul Americana.

MAIS AÇÕES

Ainda no ano passado, as equipes de obras realizaram o processo de retificação para melhorar as condições de escoamento das águas do córrego localizado na Estrada do Guatambu, entre os bairros São Daniel e Santo Estevão.

E no primeiro semestre de 2018, a Prefeitura já instalou cerca de mil metros de tubos para captação de águas pluviais. Esta ação resulta na melhor fluidez das águas e evita que enchentes aconteçam.

As operações de prevenção às enchentes incluem ainda as operações diárias, como limpeza de boca de lobo, cata-treco e retirada de entulhos.