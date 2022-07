Prefeitura entrega avenida Consolação totalmente revitalizada

Data de Publicação: 16 de agosto de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba entregou na última sexta-feira, dia 10, mais uma importante via que foi totalmente revitalizada: a avenida Consolação. Desde a ponte Piracema até o Viaduto Jorge Julian foi implantada iluminação em LED com fiação subterrânea, refeitas as calçadas, instalados novos pontos de ônibus, sinalização de trânsito e semáforos e paisagismo. O artista Dell deu cara nova ao viaduto, com arte em grafite bem colorida à moda brasileira. Uma nova avenida, do jeito que a população de Carapicuíba merece.

Agora, a Consolação conta com 50 novas luminárias de LED e, assim como foi feito na Marginal do Cadaval e na estrada da Fazendinha, nesta via todo cabeamento da iluminação pública é subterrâneo. O enterramento dos fios traz muitos benefícios para a população como: evitar a falta de energia por queda de raios e árvores, ventos fortes, temporais ou furto de cabos da rede elétrica.

As calçadas também foram refeitas desde a ponte de ligação com o Tamboré, passando pela avenida Consolação até o viaduto Jorge Julian. O passeio público agora está mais largo e com piso regularizado, sem buracos e rachaduras. Os pontos de ônibus também são novos, oferecendo mais segurança e comodidade aos passageiros.

Toda a sinalização de trânsito foi refeita e instalado um novo semáforo para travessia de pedestres. O equipamento tem um cronômetro que indica quanto tempo o pedestre ainda tem para atravessar, além de mostrar aos motoristas quanto tempo falta para o semáforo “ficar vermelho”. Tudo para reduzir o número de acidentes e levar mais segurança a todos que passam pela avenida.

Programa Ilumina Ação

Esta é a quarta importante via da cidade que recebeu nova iluminação no primeiro semestre de 2018. A Prefeitura já inaugurou a nova iluminação nas avenidas Marginal do Cadaval, Inocêncio Seráfico, Victório Fornazaro, Egílio Vitorello e estrada da Fazendinha.

Está em andamento a obra no Corredor Oeste – Trecho Carapicuíba (avenidas Deputado Emílio Carlos, Mário Covas e Desembargador Eduardo Cunha de Abreu). A principal via de ligação de Carapicuíba com as cidades vizinhas terá iluminação em LED em toda a sua extensão. Só neste trecho serão instalados 127 postes e 292 luminárias.