Futebol – Copa dos Campeões, Taça Prata e Taça Bronze

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 16 de agosto de 2018

Futebol Copa dos Campeões – Rodada define semifinalistas

A rodada de domingo, 12, realizada no Niterói, definiu as equipes semifinalistas. O Vasco da Gama despachou o Maresias com um 4 a 1 e o Planalto carimbou passaporte com um 2 a 0 no Manchester. Brasinha e Barcelona terminaram a partida sem gols. Nos pênaltis, deu Brasinha por 4 a 3. O Bola Branca classificou-se ao vencer o Camaleão pela contagem mínima.

A fase semifinal está agendada para domingo, 19, no Niterói, às 10h45 e 12h15: Vasco da Gama x Brasinha e Bola Branca x Planalto.

Futebol Taça de Prata – Brasinha goleia na abertura da competição

A abertura da Taça de Prata ficou marcada pela goleada do Brasinha. São 16 equipes, divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as quatro melhores de cada uma para a segunda fase.

Chave A – Juventus Ariston, Muleques da Vila, Garotos do Morro, XV de Novembro, Largo da Pólvora, Donos da Bola, Brasinha e Gopiúva.

Chave B – Furacão, Simplicidade, Arsenal do Morro, CTAFA, Família, Renegados, Vila Iza e São Bento.

Sábado, 11, no Niterói, o Brasinha deu de 4 a 0 no Muleques da Vila e o Gopiuva passou pelo Juventus Ariston por 3 a 2.

No Inac, o XV de Novembro venceu o Largo da Pólvora pela contagem mínima, e a partida entre Garotos do Morro e Donos da Bola terminou sem gols. No domingo, 12, no Inac, Simplicidade e Vila Iza empataram em 2 a 2 e a partida entre CTAFA e Família ficou no 0 a 0. São Bento e Renegados derrotaram seus adversários, Furacão e Arsenal do Morro, respectivamente, por 1 a 0.

A segunda rodada está agendada apara o próximo fim de semana. No sábado, 18, no Niterói, às 13h45 e 15h15: Brasinha x Juventus Ariston e São Bento x Simplicidade. No domingo, 19, no Niterói, às 9 e 13h45: Família x Arsenal do Morro e Renegados x CTAFA. No Inac, a partir das 10h30: Vila Iza x Furacão, Gopiuva x Muleques da Vila, Largo da Pólvora x Garotos do Morro e Donos da Bola x XV de Novembro.

Futebol Taça de Bronze – Rodada sem gols

A rodada de domingo, 12, teve duas partidas, na Vila Cretti, Mônaco Aldeia x Unidos da Cohab V e Dínamo x Red Bull, que terminaram sem gols.

A competição prossegue no próximo fim de semana. No sábado, 18, na Vila Cretti, às 12h30, 14 e 15h20: Liberdade x Serrana, Rubro Negro x Jacarandá e São Gonçalo x São José. No domingo, 19, na Vila Cretti, a partir das 9 horas: Chelsea x Revelação Ariston, Unidos do Lídia x Sem Compromisso, Garotos da Vila x 100 Piedade ,Real Mônaco x Mônaco Aldeia e Dínamo x Unidos da Cohab V. No Planalto, a partir das 10h30: Porto Paulista x XI Garotos, Liras x LS Ariston, Malhorca x Penharol e 100Pre Juntos x Lorena.